AK Parti Çorum Milletvekili TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Ankara - Kırıkkale -Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi’nin ilk etabı olan Delice-Çorum Demiryolu YHT inşaatının temel atma töreninin 14 Haziran 2025 Cumartesi günü Koparan mevkisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Ahlatcı, açıklamasında bilgilere yer verdi:

“Bugün tarihi bir müjdeyi paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Yüzyıllık bir özlemin, büyük bir hayalin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nun teşrifleriyle, Delice-Çorum hızlı tren hattının temelini atıyoruz. Bu proje sadece bir ulaşım hamlesi değil; Çorum’umuzun kalkınmasına, ticaretine, turizmine ve istihdamına doğrudan katkı sağlayacak asrın yatırımıdır.

Ankara’dan Samsun’a uzanacak bu dev projede Çorum’un yer alması, yıllardır verdiğimiz emeğin, yürüttüğümüz mücadelenin bir meyvesidir. Biz, Çorum’a hizmet yolunda asla yorulmadık, yılmadık. Hamdolsun bugün, sözümüzü tutuyoruz. Hızlı tren artık Çorum için bir hayal değil, çok yakın bir geleceğin gerçeğidir. Bu büyük projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na ve emeği geçen herkese Çorum halkı adına teşekkür ediyorum.”

Ahlatcı, tüm Çorum halkını 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat: 11.00 Koparan mevkisine bu tarihi ana şahitlik etmeye davet etti.