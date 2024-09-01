Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle hafızalara kazınan ve açtığı yayınlarla gündem olan Serdar Görel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da boş geçmedi.

KISA SÜREDE 40 BİN LİRAYI CEBE İNDİRDİ

Sosyal medya hesabından 30 Ağustos için özel yayın açan Görel, canlı yayında takipçilerinden para topladı. Görel'in açtığı yayından kısa süre içerisinde 20 bin liraya yakın bir gelir elde ettiği konuşuluyor.

"ATAM ÇOK ÖZLEDİK SENİ"

Yayını izleyen bazı sosyal medya kullanıcılarının "Atam saygılar", "Atam çok özledik seni", "Bu anlamlı günde ona benzeyeni de görmek güzel" şeklinde yorumlar yapıldı.