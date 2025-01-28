Çorum Gençlerbirliği’nden başlayan dostluk 30 yıl sonra İzmir’de bir araya gelerek devam etti.

Gençlerbirliğinde başlayan futbol hayatlarında edindikleri dostlukların ardından birisi futbolda devam ederken diğeri eğitimci oldu bir diğeri ise devlette göreve başladı.

Profesyonel olarak bir çok takımda forma giydikten sonra Çorum FK’da Sportif Direktör ve antrenör olarak görev yapan Serkan Güney daha sonra Ahmet Yıldırım’ın ekibinde arklı takımlarda görev aldı. Son olarak ise iki hafta önce Karşıyaka ile anlaşan Ahmet Yıldırım ve Serkan Güney cumartesi günü zorlu Kemerkent Bulvarspor maçını 1-0 kazanarak lider Bursaspor’u takibini sürdürdü.

Bu maçta tribünde Serkan Güney’in otuz yıllık dostları da onu yalnız bırakmadı. Beden Eğitimi Öğretmeni olan Mesut Öner Köse ve son olarak Didim Belediyesi’nde göreve başlayan Salih Yaramış Serkan Güney’i bu zorlu maçta yalnız bırakmadı.

Maç sonunda ise otuz yıllık dostlar hem galibiyeti hem de geçmişi andılar.

Maçın ardından Teknik Direktör Ahmet Yıldırım ve arkadaşlarını tanıştıran Serkan Güneş 30 yıllık dostlarını yeniden görmekten ve hasret gidermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mesut Öner Köse ve Salih Yaramış ise Serkan Güney ve Ahmet Yıldırım’a ilgileri için teşekkür ettiler ve bundan sonraki maçlarında başarılar dilediler.