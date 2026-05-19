Çorum'da merkeze bağlı Eskice köyünde bir çiftçi serasında karşılaştığı manzara karşısında şok oldu.

'MESELE PARA DEĞİL, MÜLKÜME İZİNSİZ GİRİLMESİDİR'

Fidelerinin alındığını ve yerine 300 lira para bırakıldığını belirten çiftçi, "Daha önceki yıllarda seramızın camları kırıldı, telleri kesildi, naylonları yırtıldı. “Çocuktur” diyerek sineye çektim, büyütmedim. Ancak bu defa yaşanan olay farklıdır. Fotoğrafını paylaştığım şekilde, 2 adet 45’lik fide alınmış ve yerine 300 TL para bırakılmıştır. Oysa toplamda 90 adet fidenin değeri 1800 TL’dir. Para önemli değildir. Asıl mesele, benim mülküme benden izinsiz girilmesidir. Bunu yapan kişi şunu düşünsün: Ben de onun evine izinsiz girip eşyasını alsam ne hissederdi? Her kim yaptıysa gelsin, bıraktığı parasını alsın. Rızam yoktur. Hakkım helal değildir." ifadelerini kullandı