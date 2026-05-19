Tütün ve Zararlarıyla Mücadele kapsamında “Dumansız Hava Sahası Denetimleri” çerçevesinde, İkram ve Eğlence Sektörü İşletme Yetkilileri Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, ÇESOB ve Çorum İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen toplantıya, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Aşçı ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı İsmet Çıtak, Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Şen ile kafe ve restoran işletmecileri katıldı.

Toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Çeşmeci tarafından sigara yasağına ilişkin yasal düzenlemeler, işletmelerin sorumlulukları ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında kapsamlı bir bilgilendirme sunumu yapıldı.

İşletme sahiplerinin yaşadıkları sorun ve taleplerini dile getirdiği toplantıda, Çeşmeci’nin iletilen konuları Bakanlığa aktaracağı ifade edildi.

Soru-cevap bölümünün ardından toplantı sona erdi.