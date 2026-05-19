Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan, Cerit Köyü girişi virajında yaşanan trafik tehlikesine ilişkin açıklamada bulundu.
Savurgan, orta refüjdeki düzenleme ile aynı noktada yaşanan şerit daralmasının sürücüler açısından risk oluşturduğunu ifade etti.
Vatandaşlardan konuya ilişkin şikayetler aldıklarını belirten Savurgan, Cerit Köyü girişindeki viraj bölümünde sürücülerin ani manevra yapmak zorunda kaldığını söyledi.
Bölgede yeni bir trafik düzenlemesine ihtiyaç olduğunu dile getiren Savurgan, yol güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.
Savurgan, Saadet Partisi olarak vatandaşların güvenliğini ilgilendiren konuların takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti. (Haber Merkezi)