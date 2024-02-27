Edirne’de jandarma ekipleri siber suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde 37 zararlı internet sitesine erişimi engelledi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde; vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, fuhşa aracılık etme, oltalama (phishing), sağlık için tehlikeli madde temini içerikli 37 internet sitesinin erişime engellendi.