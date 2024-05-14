Aksaray'da kendisiyle tartıştıktan sonra babaevine dönen eşini getirmek için giden damat kayınpederiyle tartıştı. Tartışma sonrası silahına sarılan kayınpeder, damadını öldürdü.

TARTIŞTIĞI DAMADINI VURDU

Aksaray merkezde ikamet eden Akif Bozdemir (29), bir süre önce eşi Ş.B. (31) ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından Ş.B. evi terk edip babası A.T.'nin evine gitti. Akif Bozdemir, evi terk eden eşini almak için bugün akşam saatlerinde kayınpederi A.T.'nin (55) Sultanhanı ilçesindeki evine gitti. Damat ve kayınpederi arasında tartışma çıktı. A.T., evinde bulunan tabancayla damadına ateş açtı. 3 mermi isabet eden Akif Bozdemir kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı genci ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bozdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kayınpederi polis ekiplerince gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.