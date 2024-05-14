İstanbul Başakşehir'de girdikleri gölette hayatlarını kaybeden Mısır uyruklu kardeşlerle ilgili detaylar hüzne boğdu. Kardeşlerin son nefeslerini verirken birbirlerine sarıldığı, babalarının da 9 yıl önce Mısır'da bir trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

2 KARDEŞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Mısır uyruklu olduğu öğrenilen 3 çocuk, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi 24. Bölge'deki gölete girdi. Çocuklardan biri sudan kendi çabalarıyla çıkarken 2 çocuk gölette çırpınırken gözden kayboldu. İki arkadaşı için yardım isteyen çocuğun ihbarı üzerine olay yerine, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İBB'ye bağlı Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekiplerinin de katıldığı çalışma sonrası 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cenazeleri Adli Tıp Kurum Morgu'na kaldırıldı.

BABALARI 9 YIL ÖNCE TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ

Gölette boğulan iki kardeşin 11 yaşındaki Basel Ahmed Muhammed ile 7 yaşındaki Fares Ahmed Muhammed olduğu tespit edildi. Anneleri Mai Abdelmohsin ile 6 yıldır İstanbul'da yaşadığı öğrenilen iki kardeşin babalarının 9 yıl önce Mısır'da bir trafik kazasında öldüğü öğrenildi.