Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 2024 yılı içerisinde de ihtiyaç sahibi ailelere desteğini sürdürdü.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından hizmete sunulan Sosyal Destek Kartı’ndan 2024 yılı içerisinde 4 bin 507 aile faydalandı. Önceki yıllarda ihtiyaç sahibi aileler Çorum Belediyesi bünyesinde yer alan Gıda Bankası’ndan ihtiyaçlarını karşılarken, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın döneminde Sosyal Destek Kartı uygulaması faaliyete geçerken aileler yerel marketlerden alış veriş yapma imkânı buldu. 2024 yılı içerisinde sosyal destek kartı kullanan 4 bin 507 aileye 16 milyon 990 bin 401 TL’lik yardım yapıldı.

Çorum Belediyesi ayrıca 996 aileye doğalgaz, elektrik ve kira desteği kapsamında 2 milyon 392 bin 200 TL yardımda bulundu. Acil ihtiyacı olan aileler de unutulmadı. Yardım başvurunda bulunan ailelerin ihtiyaçlarına göre 2 bin 842 aileye 3 bin 741 gıda paketi verildi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 2024 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere toplamda 21 Milyon 745 Bin TL'lik destek sağlamış oldu.

ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARI UNUTULMADI

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hareket eden Çorum Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını da unutmadı. Sosyal Destek Kartı’ndan faydalanan ailelerin İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin her birine kırtasiye masrafları için 1.000’er TL ödeme yapılırken, ödemeler ailelerin sosyal destek kartlarına aktarıldı. Kırtasiye yardımından 3 bin 793 öğrenci faydalandı. 2024 yılı içerisinde Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından toplam 3 milyon 793 bin TL kırtasiye yardımı yapılmış oldu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın projeleri arasında yer alan "İlk Harçlık Bizden" projesi kapsamında ise belediyeden sosyal yardım alan ailelerin üniversiteyi kazanan öğrencilerine yönelik 5’er bin TL olmak üzere toplam 390 bin TL yardım yapıldı.

GÜNGÖRMÜŞLER UNUTULMADI

Çorum Belediyesi önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da yaşlıları unutmadı. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi yaşlılara yönelik ev temizliği hizmeti kapsamında 257 aileye ulaşıldı. Ekipler, 1 yıl içerisinde yaklaşık 1000 defa temizlik hizmeti sundu.

100 BİN M2 İBADETHANE TEMİZLİĞİ

Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ibadethane temizliği kapsamında ise 100 bin m2 alanda temizlik hizmeti verdi.

Vatandaşların daha temiz alanlarda ibadetlerini yapabilmeleri için 2024 yılında toplam 100 bin metre kare alanda detaylı temizlik gerçekleştirildi. 185 ibadethanede, 100 bin m2 alanda detaylı temizlik, 20 bin m2 alanda ise kısmi temizlik çalışması yapıldı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan Refakatçi Misafirhanesi’nde ise 2024 yılı içerisinde 926 konakladı. 330 kişiye kuaför ve bakım hizmeti verilirken, Mobil İkram Aracı 199 organizasyonda 70 Bin 792 kişiye ulaşmayı başardı. Engelli vatandaşların da ihtiyaçlarını unutmayan Çorum Belediyesi gelen başvuruları değerlendirerek 2 vatandaşa akülü, 24 vatandaşa manüel engelli aracı ulaştırdı.