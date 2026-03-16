Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Gönül Sofrası” 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İftar programına MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gölgör, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, BBP İl Başkanı Özkan Yandım, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, ARCA Çorum Futbol Kulübü Başkanı Baran Korkmaz, ilçe teşkilat başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

GEÇEN SENEYE KIYASLA DAHA YOĞUN KATILIM

MHP’nin Ramazan ayı boyunca sürdürdüğü iftar programlarının son halkası olan bu buluşma, aynı zamanda ay boyunca yürütülen organizasyonların da güçlü bir finali niteliğinde oldu.

İlçe ilçe gerçekleştirilen iftar programlarının ardından merkezde düzenlenen “Gönül Sofrası”, geçen yıla kıyasla hem katılım hem de organizasyon açısından daha yoğun ve dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

MEHMET İHSAN ÇIPLAK FARKI

Bu durum, Ramazan ayı boyunca sahada sürdürülen çalışmaların ve teşkilatın vatandaşla kurduğu temasın da bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Özellikle MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’ın teşkilat içindeki toparlayıcı rolü ve organizasyon sürecindeki koordinasyonu organizasyonun başarısında önemli rol oynadı.

MUHTARLAR VE ODA BAŞKANLARIYLA İSTİŞARE

İftar programının ardından da Köy ve Mahalle Muhtarları ile meslek odalarının başkanlarının katılım sağladığı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıyla ilgili bilgi veren İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Şehrimizin gelişimi, vatandaşlarımızın talep ve beklentileri ile yerel yönetim çalışmalarına dair görüş alışverişinde bulunduğumuz toplantıda; birlik, beraberlik ve istişare kültürünün önemini bir kez daha vurguladık.

Katılım sağlayarak katkı sunan tüm muhtarlarımıza ve oda başkanlarımıza teşekkür ediyor, alınan kararların şehrimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.