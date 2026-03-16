Trendyol 1. ligde lider Esenler Erokspor ile dördüncü sırada yer alan Arca Çorum FK bugün Çorum’da karşılaşacak.

Bu iki maçta yenilmez iki takım Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar ile Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü birbirlerinin ünvanlarını bitirmek için mücadele edecekler.

Sezona Pendikspor’da başlayan ve ardından Çorum FK’nın başına geçen Uğur Uçar kırmızı siyahlı takımla çıktığı beş maçı da kazanarak takımın yeniden zirveye ortak olmasına büyük katkı verdi. Genç teknik adam üç puan ortalaması ile başarısını artırarak devam etti.

Diğer yanda ise sezona Esenler Erokspor’un başında başlayan ve devam eden bir kaç teknik direktörden birisi olan Osman Özköylü de başarılı performansı ile dikkat çekiyor.

Ligde 30 maçta 18 galibiyet alan dokuz beraberlik ile devam eden sarı yeşilli takım bu sezon sadece üç kez mağlup oldu.

Ligde son 15 maçtır yenilmeyen Osman Özköylü yönetimindeki Erokspor bugün Çorum’dan ünvanını koruyarak ayrılmak istiyor.