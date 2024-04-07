Türkiye seçimini yaptı.

Vatandaşlar 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirledi.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlendiği seçim sonuçları heyecanla beklendi.

YSK itirazları değerlendiriyor

Sandıktan çıkan sonuçlara yapılan itirazlar inceleniyor, partilerin başvuruları karara bağlanıyor.

İl ve ilçelerdeki itirazları değerlendirmek üzere Yüksek Seçim Kurulu toplandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP, seçimlerin yenilenmesi kararına itiraz etti.

YSK, bu talebi reddetti.

Pınarbaşı'da seçimler yeniden yapılacak.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ise itiraz iptal kararını getirdi.

MHP, seçim sonuçları için İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunurken başvuruyu değerlendiren YSK, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ve Siverek ilçelerinde de seçimlerin tekrar edilmesine karar verildi.

İtiraz süreci 10 Nisan'da sona erecek

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarıyla ilgili YSK'ya başvuru süreci ise 10 Nisan saat 17.00'de sona erecek.

14 Nisan saat 17.00'ye kadar da olağanüstü itirazlar yapılabilecek.