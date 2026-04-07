Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar, "Penaltıyı atsaydık belki farklı şeyler konuşabilirdik ama olmadı." dedi.

Uçar, Çorum Şehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya istedikleri gibi başladıklarını, golü bulduklarını ancak ardından talihsiz bir gol yediklerini söyledi.

Devre arasında futbolcularla gerekli konuşmayı yaptığını anlatan Uçar, "İkinci yarı ilk 25 dakika iyi oynadık. Maçın sonunda penaltıyı bulduk, değerlendiremedik. Değerlendiremediğimiz için de üzgünüz. Beraberlikle ayrıldık. Penaltıyı atsaydık belki farklı şeyler konuşabilirdik ama olmadı. Önümüzde dört maç var. Bu dört maçı kazanıp nerede olduğumuza bakacağız." diye konuştu.