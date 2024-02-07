Denizli'de yaşayan aile kulak kepçesi kapalı 4 yaşındaki çocuklarını ameliyat ettirmek istedi. Çocuğa 7 kere yapılan operasyonlar sonunda kulağı çürüdü.

Öz ailesi doğuştan bir kulak kepçesi kapalı olan 4 yaşındaki Kaan Batu Öz’ü ameliyat ettirmek için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine getirdi. Burada hastanenin Plastik Cerrahi Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi Salih Kavuncu tarafından ameliyata alındı. Küçük çocuk vücudunun 5 farklı bölümünden alınan parçalar ile 7 defa ameliyat edildi. Ancak çocuğun kulağı ameliyatlar sonrası çürüdü. Öz ailesi ise bunun üzerine CİMER ve savcılığa başvurarak hem doktor hem de hastane hakkında şikayetçi oldu. Aile ayrıca doktorun kendilerinden kıkırdak alınacağını söyleyip 59 bin TL para aldığını ve bu parayı da bankadan Yusuf isimli bir şahsın üzerine gönderdiklerini dile getirdi. Aile ayrıca bununla ilgili de şikayetçi olacaklarını dile getirdi.

"7 DEFA AMELİYAT OLDU, GÜZEL GEÇTİ DİYE OYALADILAR"

Küçük çocuğun annesi Memnune Öz, çocuğunun ameliyatlar sonrası psikolojisinin bozulduğunu kaydederek, ayrıca hastanede kaldıkları 2 aylık süre boyunca ekonomik sıkıntıya da düştüklerini dile getirdi. Anne Öz, “1 Aralıkta hastaneye geldik. Dr. Salih Kavuncu doğuştan sol kulağı bitişik olan çocuğumun ameliyatına ‘ben yaparım en fazla 3 ameliyatta bitiririm’ dedi. Bunları söyleyerek çocuğumu sürekli ameliyata aldı. Çocuğum 7 defa ameliyat oldu. Ameliyatlarla ilgili hiçbir zaman bize doğru dürüst bir açıklama yapılmadı. Kulakta bir açıklık ve enfeksiyon var, son şekilde verip bizi taburcu edeceklerini söylediler. Operasyonlar güzel geçti diye bizi oyaladılar” dedi.

"'ÇOCUĞUN OYUN YAPIYOR' DİYORLAR"

Ameliyatlar için küçük çocuğun vücudunun 5 farklı noktasında parça alındığını kaydeden anne Öz, “Çocuğumun 2 kasığı, sağ kulak arkası, kafasından ve göğsünden parça alındı. Çocuğumun kulağı çok kötü durumda eski hali daha güzeldi. Doktor mahvetti çocuğumu, yarım bıraktılar, çocuğumu sakat bıraktılar. Çocuğum psikolojik açıdan mahvoldu, hiçbir şey yemek istemiyor. Doktorlar ve hemşireler alaya alır gibi ‘çocuğun oyun yapıyor’ diyorlar. 4 yaşındaki bir çocuk ne anlar oyundan” diye konuştu.

"BEN YAPAMAM, KULAĞI ÇÜRÜMÜŞ, GERİ KESİYORUZ' DEDİLER"

“Küçük çocuğun dedesi Mehmet Koç ise kendilerinden 59 bin TL para istediklerini ve bununla da malzeme getirteceklerini söylediklerini ve kendilerinin de bu parayı ödediklerini dile getirdi. Koç sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

“Çocuğun ilk ameliyatı yaklaşık 10 saat sürdü. İkinci ameliyat 8, üçüncü ameliyat ise 6 saat sürdü. Altıncı ameliyatta ise doktor ‘ben yapamam, kulağı çürümüş, geri kesiyoruz’ dedi. Bize sonra ‘2-3 yıl ameliyat yapılamaz’ dediler. Peki, yapılamaz ise neden ameliyat ettiler? Kızım Denizli’de oturuyor, durumları da şuanda çok kötü. Çevreden gelen ve SYDV’nin yardımları ile ayakta duruyorlar. Şuanda bizim başka hastaneye gidecek paramız bile yok.”

Konu ile ilgili hastane yönetiminden ise yazılı bir açıklama yapılacağı belirtildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Olayla ilgili Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Hastamızda doğuştan kulak kepçesi eksikliği yani kepçenin gelişmemesi mevcuttu. Kulak kepçesi yeniden yapma ameliyatı ortalama 3-4 seansta ameliyatla mümkün olmaktadır. Yani bu ameliyat zor ve çok seanslı aynı zamanda uğraştırıcı bir ameliyattır. Hasta 3 kez ameliyat edilmiştir, diğer iddia edilen ameliyatlar hastanın çocuk olması nedeniyle anestezi altında yapılan pansuman ve yara temizligi benzeri işlemlerdir. Her ilde bu ameliyat yapılmamaktadır. Bu hastamız Denizli'den Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine gelmiştir. Ülkemizde ve dünyada yapılması çok zor olan bu işlemi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalımızdan bir öğretim üyesi hocamız üstlenmiş ve ameliyatı yapmıştır. Kulak kartilajı olarak sentetik materyal kullanılmış ancak bu materyalin reaksiyon göstermesi üzerine materyal çıkarılmış olup, hasta yakınının ifade ettiği gibi kulak kepçesinde çürüme vuku bulmamış, kulak kepçesi olarak takılan sentetik materyale karşı vücudun reaksiyon göstermesi ve buna bağlı yeni bir işlemle sentetik materyalin çıkartılması işlemi gerçekleştirilmiştir. Hastamızın tedavisi halen devam etmekte olup, hastamıza şu ana kadar yapılan tüm işlemler ücretsiz yapılmış, doktor veya hastane tarafından herhangi bir ücret ya da ek ücret alınmamıştır. Hasta yakınının haberde bahsettiği bedel sentetik kulak kartilajının bedelidir. Hastaya yapılan işlemlerde usulsüz, etik dışı veya güncel bilimsel ver