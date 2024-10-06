Yaklaşık iki yıldır kanserle mücadele eden 4 yaşındaki Kumsal Cankaya, Almanya'da hayatını kaybetti.

Almanya'nın Hamm kentinde yaşayan 4 yaşındaki Kumsal Çankaya yaklaşık iki yıldır kanser mücadelesi sonrasında ölümü beklemesi için eve gönderildi.

44 yaşındaki baba Yasin Cankaya ve eşi Özlem Cankaya, minik Kumsal'ın Türkiye'de tedavi görmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istemişti ama minik Kumsal dün hayata gözlerini yumdu.

Baba Yasin Cankaya acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

ÇORUM'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Baba Canakaya, Kumsal'ın Pazartesi günü Çorum'a getirilerek Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verileceğini açıkladı.