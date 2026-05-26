Çorum'un İskilip ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle yollar kapandı.

İlçede aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşlar da zorluklar yaşıyor.

Çamura saplanan bir minibüs kepçe yardımı ile kurtarıldı.

Yağışlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, görev yapan ekiplerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çizikci, yaptığı açıklamada, ekiplerin gece gündüz demeden hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği için büyük bir özveriyle çalıştığını ifade ederek özellikle dere yatakları, çay kenarları ile bağ ve bahçe bölgelerinde bulunan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarılarda bulundu.

Çizikci; "Kuvvetli yağışlar nedeniyle kapanan yollar, ekiplerimizin yoğun ve özverili çalışmaları neticesinde yeniden ulaşıma açılmış; mahsur kalan vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanmıştır. 153 hattımız başta olmak üzere tüm belediye birimlerimiz, olası ihbar ve talepler doğrultusunda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam etmektedir." dedi