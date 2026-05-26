Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Esnaf Odası başkanları ve oda yöneticileriyle bir araya gelerek bu yıl düzenlenecek 38. Hitit Fuar ve Festivali öncesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda festival sürecinde esnaf teşkilatının organizasyona sunabileceği katkılar, fuar alanındaki planlamalar, esnafın etkinliklere katılımı ve festivalin şehir ekonomisine sağlayacağı katkılar ele alındı. Özellikle yerel esnafın festival sürecinde daha aktif rol alabilmesi adına yapılabilecek çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Festivalde Çorum’a gelecek ziyaretçilerin kent ekonomisine hareketlilik kazandırmasının beklendiği belirtilirken, esnafın bu sürece hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.

Festivalin sadece kültürel bir etkinlik olmadığına dikkat çekilen görüşmede, organizasyonun aynı zamanda ticaret, turizm ve şehir tanıtımı açısından önemli bir fırsat sunduğu ifade edildi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, festivalin ilimizin birlik ve beraberliğini yansıtan önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirterek, esnaf teşkilatının da sürece katkı sunmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Recep Gür açıklamasında, “Esnaf Odası Başkanlarımız ve oda yöneticilerimiz ile birlikte 38. Hitit Fuar ve Festivali’ne nasıl bir katkı sunabiliriz diye istişare yaptık. Festivalin şimdiden Çorum’a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.