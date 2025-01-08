Hazine ve Maliye Bakanlığı tasarruf tedbirleri ve yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında 114 Mal Müdürlüğünün kapatılmasına yönelik karar aldı. Bu kapsamda Çorum’da 5 ilçenin mal müdürlükleri kapanacak.

Kapanacak müdürlüklerin listesi hazırlanarak Bakanlık makamına sunuldu.

Çorum Vergi Dairesine bağlı olarak hizmet veren Kargı, Dodurga Oğuzlar ve Laçin mal müdürlükleri Osmancık Mal Müdürlüğüne, Uğurludağ Mal Müdürlüğü ise İskilip Mal Müdürlüğüne bağlanacak.

Kargı, Dodurga Oğuzlar ve Laçin’de bulunan vergi mükellefleri yapacakları tüm işlemler için Osmancık Mal Müdürlüğüne, Uğurludağ’daki vergi mükellefleri ise İskilip Mal Müdürlüğüne giderek işlemlerini yaptırmak durumunda kalacak.

Kargı, Uğurludağ, Dodurga Oğuzlar ve Laçin mal müdürlükleri ve görev yapan personeller için atama ve görevlendirme süresi tanınacak.