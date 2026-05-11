Çorum'da Kale ve Gülabibey mahallelerinde hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek olan toplantıda, mahalle sakinlerine birinci etap kentsel dönüşüm projesinin detayları aktarılacak.

Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgedeki kentsel dönüşüm süreci ve projenin uygulanma aşamalarına ilişkin detayların paylaşılacağı toplantı, 14 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’de Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yetkilileri katılacak.

Bakanlık yetkilileri, projenin uygulama süreci, hak sahipliği, uzlaşma şartları ve dönüşüm uygulamalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunacak.