Çorum’un Alaca ilçesinde aynı noktada meydana gelen iki farklı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kazalar, Alaca ilçesi Alaca-Sungurlu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametine seyir halinde olan Batuhan E. yönetimindeki 19 AGZ 564 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Sıla E. yaralandı.

Aynı noktada meydana gelen diğer kazada ise Selahattin B. idaresindeki 60 AIE 416 plakalı hafif ticari araç, kayarak yan yattı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ekipler tarafından her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.