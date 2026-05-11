Çorum Belediyesi, şehir merkezindeki trafik ve park yoğunluğunu azaltmak amacıyla Gazi ve İnönü Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) destekli süreli park uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni uygulama kapsamında belirlenen güzergâhta ilk 15 dakika ücretsiz park imkânı sunulacak.

Belediye ekipleri tarafından cadde boyunca EDS ile kayıt yapıldığını belirten uyarı levhalarının montajına başlanırken, süreli park uygulamasının kısa süre içerisinde devreye alınacağı bildirildi.

Esnaf ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan uygulama kapsamında, Atatürk Lisesi ile Anitta Otel arasındaki güzergâhta hafta içi ve hafta sonu 07.00-20.00 saatleri arasında ilk 15 dakika ücretsiz park yapılabilecek. Vatandaşlar bu süre içerisinde kısa süreli işlerini rahatlıkla gerçekleştirebilecek.

Belirlenen 15 dakikalık sürenin aşılması durumunda ise sistem tarafından otomatik olarak cezai işlem uygulanacak.