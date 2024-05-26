Kocaeli'nde akıllara durgunluk veren olay yaşandı. 50 yıllık arsası bir anda imar değişikliği yüzünden park alanına döndü. Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2011 yılında yapılan imar değişikliği sebebiyle arsa sahipleri mağdur oldu. Tesadüfen park alanına çevrildiğini öğrenen arsa sahibi Hamit Saygın, davayı mahkemede kazanmasına rağmen Danıştay'da kaybetti. Arsanın içerisinde bulunan evde aile yaşadığını belirten Saygın, mağdur olduğunu söyledi.

50 YILLIK ARSADA GÖRÜLMEMİŞ OLAY!

Dumlupınar Mahallesi 1434 nolu adada bulunan bir dönümlük arsa, 2011'de Derince Belediyesi tarafından park alanına çevrildi. Alandaki 553 metrekarelik arsanın sahibi Hamit Saygın, 2017'de tesadüfen bu durumu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Yapılan imar değişikliğinden haberi olmayan Saygın, durumu Derince Belediyesi'nin ilgili yetkilileriyle görüştü ancak netice elde edemeyince durumu mahkemeye taşıdı.

DAVAYI ÖNCE KAZANDI, SONRA KAYBETTİ

Kocaeli 2. İdare Mahkemesi'nde davayı kazanan Saygın, belediyenin kararı istinafa taşımasıyla davayı kaybetti. Danıştay sürecinde de davayı kaybettiği kesinleşen Saygın, çözüm yolu bulunmasını istiyor. Arsasında ev bulunan ve içerisinde aile bireylerinin yaşadığını dile getiren Saygın, 2017'de daire yapmak istediklerini ancak o süreç sebebiyle yapamadıklarını, şu an maliyetin artması sebebiyle de zarara uğradıklarını belirtti.

"TESADÜFEN ARSAMIZIN PARK ALANINA ALINDIĞINI ÖĞRENDİK"

Mağdur olduklarını söyleyen Hamit Saygın, "Resmi tapu sahibi damadı olduğum Selahattin Akbay'a aittir ancak ortak hak sahibiyiz. 553 metrekarelik arsamızla birlikte toplam 3 parsellik bir dönüm park alanına çevrilmiş. 2011'de belediye tarafından mahallede tadilat yapıldı ve imar konusunda bize bilgi verilmedi. 2017'de tapu müdürlüğünde tesadüfen arsamızın park alanına alındığını öğrendik. İçinde ev olduğu halde arsamız park alanı olarak ilan edildi. 70 yıllık bir ev ve içinde aile yaşıyor. Biz belediye ile irtibata geçtik ancak bir sonuç elde edemedik. Bunun üzerine olayı mahkemeye taşıdık. 2011'den bu yana sonuca varamadık. Biz belediyeye başvurduğumuzda bölgenin dere yatağı ve heyelan bölgesi olduğunu söylendi ancak bizim arsamızın her tarafı evlerle çevrili. Park alanı ilan edilen arsamızın hemen karşısında bulunan ev de bize ait. 2017'de dere yatağı diye söylenen yerde arsamızın solunda yeni bina yapıldı" dedi.

"MAHKEMEDE KAZANDIK, DANIŞTAY'DA KAYBETTİK"

Hamit Saygın, 2017'de dava sürecini başlattıklarını belirterek, "Mahkeme 1,5 yıl sürdü ve davayı kazandık. Derince Belediyesi kararı istinafa taşıdı. 15-20 gün içinde istinaf kazandığımız davayı aleyhimize çevirdi. Bunun üzerine biz de kararı Ankara'ya Danıştay'a yolladık. 1,5 yıl süren süreç sonrasında geçen ay davayı kaybettiğimizi öğrendik. Kısacası söylemek gerekirse biz Derince Belediyesi ile baş edemedik, gücümüz yetmedi. Biz de sosyal medya aracılığıyla sesimizi duyurmaya karar verdik. 'Derince hudutları içinde, dağın başında, eteğinde nerede olursa olsun bize arsamızın karşılığında yer versin, biz de buradan vazgeçelim' dedik ancak vermediler. Arsamız karşılığında para vereceklerini söylediler. Parayı da 6-7 ay sonra taksitle vereceklerini söylediler. 2019'da 350 bin TL vereceklerini söylediler ancak komik bir rakam olduğu için kabul etmedik" şeklinde konuştu.