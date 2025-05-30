Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak Onkoloji Hastanesi’nde yaşanan doktor sıkıntısını dile getirdi.

Meclis kürsüsünde Çorumlu bir vatandaşın kendisine yazdığı mektubu okuyan Milletvekili Tahtasız, vatandaşın Onkoloji Hastanesi’nde tek hekim görev yaptığı için 3 aydır kontrol için randevu alamadığını aktardı.

530 bin nüfuslu Çorum'da tek onkoloji doktoru olduğunu daha önce dile getirdiğini ifade eden Tahtasız, “Randevu bulamayanlar Samsun, Ankara gibi yakın illerde özel hastanelere gitmek zorunda kalıyor. İnsanlar hem hastalıkla mücadele ediyor hem sıra hem de para bulma mücadelesi veriyor. Çorum ve ilçelerine yeteri sayıda uzman doktor atayın” diye konuştu.