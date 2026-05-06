Sağlık Bakanlığı Sağlık Tesisleri Değerlendirme Standartları (SDS) kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 28 Nisan- 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında il ve ilçelerde hizmet sunan 7 kamu hastanesine yönelik denetim ve değerlendirme ziyaretleri gerçekleştirildi.

Hastanelerde; poliklinik, acil servis, yoğun bakım, ameliyathane, görüntüleme, laboratuvar hizmetleri ve sağlık otelciliği başta olmak üzere tüm alanlardaki hizmet sunumları yerinde değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmelerde; hizmet süreçlerinin etkinliği, kalite standartlarına uyum ve hasta güvenliği uygulamaları tüm yönleriyle ele alınarak, mevcut uygulamalar gözden geçirilerek geliştirmeye yönelik tespit ve öneriler paylaşıldı.