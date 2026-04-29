Yavruturna Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 2 adet 112 Acil Sağlık İstasyonu inşaatında sona gelindi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir de inşaatta incelemelerde bulunarak yüklenici firma hakkında bilgi aldı.

Modern mimari anlayış ve güncel tıbbi donanımlarla inşa edilen tesisin, birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve bütüncül bir yaklaşımla sunulmasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Projeyle birlikte vatandaşların koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerine tek merkezden, konforlu ve erişilebilir koşullarda ulaşabilmesi amaçlanıyor.

Kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanan Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde; Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Obezite ile Mücadele Birimi, Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi, Ruh Sağlığı Programları Birimi, Fiziksel Aktivite Salonu, Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birimi, Çocuk Gelişimi Birimi ve Enfeksiyon Kontrol Birimi (Verem Savaş Dispanseri) yer alacak.

Bu birimler aracılığıyla toplum sağlığının korunması, hastalıkların erken teşhisi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Öte yandan, toplam 9 Aile Hekimliği Birimi’nin yer alacağı Aile Sağlığı Merkezi’nde; aile hekimliği hizmetlerinin yanı sıra gebe ve çocuk izlemleri, aşı uygulamaları ile temel sağlık hizmetleri kapsamlı şekilde sunulacak. Bölgenin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlanan merkez, vatandaşlara daha modern ve konforlu bir sağlık hizmeti ortamı sağlayacak.

Proje kapsamında hizmet verecek 2 adet 112 Acil Sağlık İstasyonu ise acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini ve müdahale hızını artıracak. Donanımlı ambulanslar ve uzman ekiplerle 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunulması planlanıyor.