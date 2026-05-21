Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bodrumspor karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle Arca Çorum FK’ya ağır cezalar verdi.

Kurul tarafından açıklanan karara göre kırmızı-siyahlı ekip, saha olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Ayrıca Doğu, VIP, Güney ve Kuzey tribünlerinde yer alan birçok blokta bulunan taraftarların Passolig kartları da bir sonraki iç saha maçı için bloke edildi.

PFDK, kulüp, idareci ve teknik heyete toplam 741 bin 500 TL para cezası uygulanmasına karar verdi. Bunun yanında idareci Tuğrul Topuz’a 75 gün hak mahrumiyeti, yardımcı antrenör Hakan Söyler’e 1 ay hak mahrumiyeti cezası verilirken, bazı kulüp görevlileri de 15’er gün hak mahrumiyeti cezası aldı.