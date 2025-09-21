Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisine dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılmak üzere yola çıktığını bildirdi.

DÜNYANIN GÖZÜ BU ZİRVEDE

BM Genel Kurulu'nun 80. oturumu New York kentinde 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

1967'DEN SONRA BİR İLK

Şara, 1967 yılında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Nureddin el-Atasi'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA BM ZİRVESİNE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sabah saatlerinde ABD'deki BM zirvesine katılmak üzere yola çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 80. Genel Kurulu'na 15'inci kez hitap edeceği konuşmasının ana gündem maddesi ise İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Gazze'deki duruma dikkat çekmesi, üye ülkelerden İsrail'in saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi öngörülüyor.