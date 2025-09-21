Türk Eczacılar Birliği 45. Bölge Çorum Eczacı Odası’nın 2025 yılı seçimli genel kurulu hafta sonu gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Erol Afacan, yeniden oda başkanlığına seçildi.

Dün Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede yönetim, denetim ve disiplin kurulu raporları okunarak ibra edildi.

Gelir-gider, bilanço ve tahmini bütçenin kabulünün ardından ise ilk gün dilek ve temennilerle sona erdi.

Kongrenin Divan Başkanlığı’nı Ecz. Süleyman Koca yaparken, divan başkan yardımcılığına Ecz Olcay Çorumlu, divan üyeliklerine ise Ecz. Fatih Çağatay ve Ecz. Sevim Gökçe Yılmaz seçildi.

Bugün ise Çorum Eczacı Odası’nın Kulaksız Sokak üzerinde bulunan merkezinde 09.00-17.00 saatleri arasında oy kullanma işlemi gerçekleştirildi.

Seçime tek aday olarak giren Erol Afacan yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Erol Afacan öncülüğündeki liste şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Çelebi Ayvaz, Doğuhan Koçak, Ceyhun Gürsel Karakuş, Ayşe Nur Kaya, Serhat Battal Külük, Abdul Samet Erdal

Denetleme Kurulu: Hüseyin Toraman, Ahmet Melik Abalı, Serkan Çalışkan

Haysiyet Divanı: Şükrü Günaydın, İbrahim Etem Baykal, Bekir Sami Ünsal, Murat Uysal, Özlem Uyar Gemici

Büyük Kongre Delegeleri: Çelebi Ayvaz, Ceyhun Gürsel Karakuş, Hamdi Kartal, Sönmez Çalışkan, Erol Afacan

Çarşaf liste olduğu için önümüzdeki günlerde yeni yönetim toplanarak başkan seçimi yapacak.