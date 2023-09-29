Çorum'da kamyonetin çarptığı motosikletteki kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 16 Eylül'de İsmail U'nun (56) kullandığı 18 EP 284 plakalı kamyonet, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Buharaevler Kavşağı'nda Mustafa G. (69) yönetimindeki 19 ACT 029 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan eşi Fatma G. (65) yaralandı.
Kazanın ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatma G, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Mustafa G'nin tedavisinin ise hastanede sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan kaza, güvenlik kameralarınca görüntülendi.