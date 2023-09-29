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Ankara’nın Mamak ilçesinde bir binada bugün meydana gelen patlamada Çorum’un İskilip nüfusuna kayıtlı 68 yaşındaki Fatma Köse'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

Patlamada hayatını kaybeden Çorumlu hemşehrimiz Fatma Köse'nin cansız bedeni, ekiplerin incelemesinin ardından binadan çıkarılarak, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.