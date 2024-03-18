Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Gülhan Esen, işe gitmek için evden çıktığında eski erkek arkadaşı tarafından kanlı pusuda öldürüldü. Hayatını kaybeden Esen'in cenazesi memleketi Erzurum'a götürüldü.

Genç kadının cenazesi, bugün Oltu ilçesine bağlı Dutlu Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazında baba Turgut Albayrak yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.

Gülhan Esen’in eşi Yunus Esen'in ise cenaze töreninde hala yaşadığı şokun etkisinde olduğu görüldü.

Mahalle camiiinde kılınan cenaze namazının ardından Gülhan Esen'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

İŞE GİDERKEN PUSU KURDU

Olay, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi Halı Saha Sokakta bulunan site önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında işe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen (25), sokak başında arabasında bekleyerek pusu kuran şahıs tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vuruldu. Esen kanlar içinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren şüpheli ise kadını tekmeledikten sonra geldiği araçla kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kadın hayatını kaybederken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

7 AYLIK EVLİYDİ

Kadının yaklaşık 7 ay önce evlendiği öğrenildi. Saldırganın genç kadının evlenmeden önce erkek arkadaşı olduğu ve evlenmesini sindiremediği için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.