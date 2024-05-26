Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararı ile birlikte 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Libya Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Güven Begeç, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciğine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burak Akçapar atandı.

İŞTE YENİ ATAMALAR

Resmi Gazete’de yer alan karar ile birlikte Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nda açık bulunan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na Hakkı Alp, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne Bedri Sinan Gül, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne ise Sezayi Köse atandı. Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Atama kararlarına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Taner Beyoğlu atandı. Aynı bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü için ise Muharrem Eliş görevlendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda ise Bakanlık Sanayi Genel Müdür Yardımcıları Ali Murat Sürekli, Ömer Bilen ve Serkan Çelik görevden alındı. Boşalan müdür yardımcılıklarına ise Elif Tuğçe Çınar, Ümit Yasin Güven ve İsmail Musab Gülaçar atandı.

Resmi Gazete’de yer alan karar ile birlikte Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliğine Üniversitelerarası Kurulca seçilen Profesör Doktor Derviş Karaboğa atanırken, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Musa Kazım Arıcan, Başkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Hakan Özkardeş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Zafer Asım Kaplancıklı, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Ersoy Kocabıçak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Mustafa Ege Yazgan, İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Şeyma Aydınoğlu ve İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Mustafa Kara atandı.