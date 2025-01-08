U 15 Liginde gruplarda altıncı maçlar sonunda A grubunda Osmancık Belediyespor liderliğe yükselirken B grubunda Vefaspor liderliğini sürdürdü.

A grubunda Osmancık Belediyespor evinde Çorumspor’u 2-0 yenerek maç fazlası ile liderlik koltuğunu yükseldi. Mimar Sinanspor ise Osmancık Kandiberspor önünde 2-1 galip gelerek bir maç eksiği ile zirveye ortak oldu Çorum Anadolu FK ise haftanın lideri Maviayspor önünde 3-1 galip gelerek zirve yarışında bende varım dedi.

Grupta bugün erteleme maçında Maviay Gençlikspor ile Osmancık Belediyespor takımları karşılaşacak. Hafta sonunda ise Osmancık Belediyespor evinde Anadolu FK ile karşılaşırken Mimar Sinanspor ise Çorumspor’u konuk edecek. Bu grupta ilk iki için mücadeleye devam eden altı takımdan beşininde yarışın içinde olması her maçı çok zorlu hale getiriyor.

B grubunda ise Vefa Gençlikspor açık ara liderliğini sürdürüyor. 5 maçında 5. galibiyetini İskilipgücüspor karşısında farklı skorla alan Vefaspor aynı zamanda henüz kalesinde gol görmedi ve 31 gol attı. İskilipspor evinde Kültürspor ile berabere kalarak iki puan kaybetti. Gençlerbirliği ise Sungurlu deplasmanından tek golle üç puanla dönerek ilk iki yarışına devam dedi. Alaca Belediyespor ise Hattuşa deplasmanından 3-1 galip dönerek ilk iki mücadelesi için umutlandı. Bu grupta ise Vefaspor açık ara lider diğer takımlar ise ikincilik mücadelesi verecek gibi görünüyor.

Bu hafta sonu lider Vefaspor, Hattuşaspor ile ikinci sıradaki İskilipspor ile üçüncü sıradaki Gençlerbirliği arasındaki maç hedefe giden yolda son derece kritik. Kültürspor ile Osmancıkgücü- Alaca Belediyespor ile Sungurlu Belediyespor takımları mücadele edecekler.