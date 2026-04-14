Pendikspor maçının ardından iki günlük izin yapan Arca Çorum FK bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Ligde son üç maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan ve düşüşe geçen kırmızı siyahlı takım cumartesi günü Pendikspor ile oynadığı maçın ardından iki günlük izne çıktı. Bugün izni tamamlayacak olan Çorum FK saat 13’de tesislerde toplanacak ve saat 17’de yapacağı antrenmanla pazar günü Sivasspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Teknik Direktör Uğur Uçar’ın antrenman öncesinde Pendikspor maçının genel bir değerlendirmesini yapması ve futbolculara uyarılarda bulunması bekleniyor. Kırmızı Siyahlı takımda sakatlıkları devam eden Thiam ve Serdar Gürler’in hafta içinde yapılacak kontrallerine göre Sivasspor maçında forma giyip giymeyecekleri belli olacak.