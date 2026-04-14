1. Amatör Küme’de heyecan sona erdi. Mimar Sinanspor’un şampiyonluğu garantilemesinin ardından ligden çekilen Gülabibeyspor’un ardından düşen ikinci takım Ullukavakspor oldu.

Ligde şampiyonluğu Mimar Sinanspor’un önceki hafta garantilemesinin ardından son hafta maçları ligden düşecek ikinci takımı belirlemek için önem taşıyordu.

İkinci olmayı garantileyen Sungurlu Belediyespor son maçında HE Kültürspor önünde 6-2 galip gelerek ligi 13 galibiyet ve 1 mağlubiyet ve lider 39 puanla ikili averaj ile ikinci sırada bitirdi ve ikincilik kupasını aldı.

Ligden düşecek ikinci takımı belirleyecek iki takımda haftayı puansız kapattı. İskilipspor evinde Dodurga Belediyespor ile girdiği gol düellosunu 4-3 kaybetti. İskilipspor bu sonuçla 13 puanla ligi altıncı sırada tamamladı. Ulukavakspor ise umutlarını Ankara’dan gelecek karara bağlamak için mutlak kazanmak zorunda olduğu maçta Alaca Belediyespor’a 3-2 yenildi.

Dodurga Belediye Beyliğispor ise ilk kez mücadele ettiği 1. Amatör Küme’de zorlu rakiplerini geride bırakarak üçüncülük kupasının sahibi oldu,

İskilipspor’un Alaca Belediyespor ile oynadığı maçın yarıda kalması nedeni ile dosya Ankara’la Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna gönderilmişti. İskilipspor’un bu yarıda kalan maçta üç puanı silinse bile rakibi Ulukavakspor ile dört puan fark bulunan İskilipspor ligde kalmayı garantiledi.