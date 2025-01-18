Ahlatcı Çorum FK’ya İstanbulspor maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 105 bin lira para cezası ve iki bloğa giriş yapan taraftarlara bir maç yasak geldi.

Aynı haftada 15 bin taraftarın izlediği Amedspor- Ankaragücü maçında sahaya yağan yabancı maddeden dolayı 84 bin lira para cezası verilirken aynı maçta taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile iki bloğa bir maç ceza geldi.

Yaşananları birini sahada birini ekranda doksan dakika izleyen birisi olarak sormamak elde değil bu nasıl bir adalet anlayışı kimse anlamıyor.

Diğer yandan aynı maçta kırmızı kart gören Çorum FK antrenörü Ziya Akçeken hakeme hakaretten rapor ediliyor kaleci antrenörü Temel Domaçoğlu ise alanını ihlal etmekten iki isme verilen cezada aydı. Bir maç ve 29.250’şer lira para cezası. Adalet bunun neresinde.

1. ligde diğer PFDK’ya sevk edilen Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel’e ise iki maç ve 58.500 lira para cezası verildi.

Yeni Malatyaspor futbolcusu Yiğit Ulaş’a ise iki maç ceza verildi.