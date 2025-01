Trendyol 1. ligde Adanaspor ikinci yarı transfer harekatı sürüyor.

Turuncu beyazlılar daha önce yaptığı dört transferin ardından üç tecrübeli ismi daha kadrosuna katarak kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Amedspor hafta başında Sokol Cikaleshi, Andrei İvan, Endri Çekici ve Nurullah Aslan ile anlaşmıştı. Adanaspor son olarak Iğdır FK’dan Hasan Hatipoğlu, Yusuf Can Esendemir ve bir çok takımda forma giyen Orkan Çınar ile anlaştı.

İmza töreninde bir konuşma yapan Adanaspor yöneticisi Levent Pütün yaptığı açıklamada, “Birbirinden değerli üç isimle imza töreni yapıyoruz. Adanaspor’a inşallah katkıları olacak. Iğdır’dan Hasan Hatipoğlu, Yusuf Can Esendemir ve bir dönem Beşiktaş, Adanaspor ve Adana Demirspor formasını giyen Orkan Çınar ile anlaştık. Adana için Adanaspor için hayırlı uğurlu olsun. Tüm oyuncuların lisansı yetişecek. Bir-iki transferimiz daha olacak.” dedi.

Yeni transferler ise imça töreninde yaptıkları konuşmalarda hedeflerini açıkladı. Hasan Hatipoğlu: Her iki tarafa hayırlı olsun. Rabbim bizleri mahcup etmesin. Durumun farkındayız. 19 maç var. İçeride ise 10 maç var. Yani taraftara ihtiyaç var demektir. 10 maçı kazandığımızda ligde kalıyoruz. Hedefi her zaman yüksek tutacağız ve neden Play-Off olmasın.

Yusuf Can Esendemir: Burada olduğum için çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. İyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bunu gerçekleştireceğiz. Orkan Çınar: Bana bu şansı veren Ergin Göleli ve Levent Pütün başkanlarıma teşekkür ediyorum. Futbolda dün diye bir şey yok. Bugün buradayız. Ulaşmak istediğimiz konum bu değil. Seneye inşallah Adanaspor’u daha güzel yerlere taşımak istiyoruz. İyi bir Orkan Çınar izlettirmeye ihtiyacımı var.