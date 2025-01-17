Milli Bilardocu Emrah Taç Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek.
23-26 Ocak tarihleri arasında İzmir Atatürk Stadyumu Türkiye Bilardo Federasyonu tesislerinde yapılacak olan Avrupa Artistik Bilardo Grang Pri Şampiyonasında 11 ülkeden 35 sporcu mücadele edecek.
Milli takımda Çorum Gençlikspor kulübünden Emrah Taç da milli takımda mücadele edecek.
Emrah Taç Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek hedefinin milli takım ile birlikte kürsüde yer almak olduğunu söyledi.
Editör: Çorum Hakimiyet