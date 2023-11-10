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Çorum'da uzun yıllardır ihale edilmeyi bekleyen Adliye Ek Hizmet Binası için Adalet Bakanlığı ihaleye çıktı.

Mevcut Adliye binasının vatandaşların adalet hizmetlerine hızlı ulaşmasında ihtiyaca karşılık veremesinden dolayı Adliye yanındaki otoparka ek hizmet binası yapımı için uzun yıllardır Çorum kamuoyu ve vatandaşlar müjdeli bir haber bekliyordu.

Beklenen müjdeli haber geldi. Edinilen bilgilere göre Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 'Çorum Ek Adalet Binası Projelerinin Hazırlanması ve Zemin Etüdü Yapılması İşi' için ihale çıktı.

İhalenin 6 Aralık'ta saat 10:30'da Ankara'da Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.