MEMUR-SEN 1 MAYIS’TA ÇORUM’DA

Belediye Başkanı Aşgın’ı ziyarette, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında Memur-Sen Genel Merkezi ve ona bağlı tüm sendikaların Çorum'da buluşacağı açıklandı.

Memur Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş’u ziyarette, il teşkilatının yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alınarak sahadaki faaliyetler değerlendirildi. Teşkilatın mevcut durumu, üyelerin beklentileri ve sendikal gündeme ilişkin konular ele alındı.

FATİH OKUMUŞ AÇIKLAMA YAPTI

Memur Sen Çorum İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre; Memur-Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Çorum’da mülki idare, yerel yönetim ve eğitim camiasıyla bir araya gelerek çalışma hayatının nabzını tuttu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Çorum’a geldi. Genel Başkan Yardımcıları Levent Uslu ve Ali Yıldız ile Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş’un eşlik ettiği heyet; valilikten belediyeye, milli eğitimden sendika teşkilatına kadar geniş bir yelpazede istişarelerde bulundu.

VALİ ÇALGAN VE BAŞKAN AŞGIN İLE ÇALIŞMA HAYATI İSTİŞARESİ

Genel Başkan Ali Yalçın ve heyetinin ilk duraklarından biri Çorum Valisi Sayın Ali Çalgan oldu. Ziyarette ildeki çalışma hayatı, kamu görevlilerinin talepleri ve sahadaki güncel başlıklar masaya yatırıldı. Kurumlar arası iş birliğinin kamu hizmetlerindeki etkinliği artıracağına vurgu yapıldı.

Ardından Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret eden Yalçın, şehirde yürütülen hizmetler ve çalışanların beklentileri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette, yerel yönetimler ile sendikal faaliyetlerin uyum içerisinde sürdürülmesinin önemi üzerinde duruldu.

EĞİTİM ÇALIŞANLARINA 1 MAYIS DAVETİ

Eğitim camiasını da ihmal etmeyen Ali Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile bir araya geldi. Eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü ziyaretin en dikkat çeken başlığı ise 1 Mayıs oldu. Yalçın, bu yıl Memur-Sen tarafından Çorum’da düzenlenecek olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına il genelindeki tüm eğitim çalışanlarını davet etti.

TEŞKİLATLA BULUŞMA: "SAHADAYIZ, ÜYEMİZİN YANINDAYIZ"

Programın son bölümünde Memur-Sen Çorum İl Temsilciliğini ziyaret eden Genel Başkan Yalçın, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. İl temsilciliğinin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi alan Yalçın, sendikal gündeme ilişkin "Üyelerimizin beklentilerini ve sahanın sesini raporlaştırarak çözüm üretmeye devam ediyoruz. Çorum teşkilatımızın azimli çalışmaları, sendikal mücadelemize güç katıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretler, karşılıklı hediye takdimleri ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.