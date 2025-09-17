Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, Başbakan Adnan Menderes’in idam edilişinin 64’üncü yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

27 Mayıs 1960 darbesiyle başlayan bir dizi hukuksuzluk ve zorbalığın, 16 Eylül 1961’de merhum Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile merhum Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun, ertesi gün de merhum Adnan Menderes’in idamlarıyla en uç noktasına taşındığını kaydeden Ahmet Damar, “Demokrasisinin kara günlerinden biri olarak tarihe geçen 17 Eylül 1961, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik kazanımlarına vurulan büyük bir darbenin sembolüdür. O gün, Türkiye’nin ilk halk tarafından seçilen başbakanı olan Adnan Menderes, haksız ve adil olmayan bir yargı sürecinin ardından idam edilmiştir. Bu olay, millet iradesine karşı yapılan en acımasız müdahalelerden biri olarak hafızalarımızda yerini almıştır” dedi.Adnan Menderes’in, ülkemizin kalkınması, demokratikleşmesi ve özgürlüklerin genişletilmesi adına pek çok önemli adım attığını dile getiren Damar, “Ekonomik kalkınmayı hızlandırmış, köyden kente göçü destekleyerek sanayileşmenin önünü açmış, çok partili hayata geçişin mimarı olmuş ve halkın sesine kulak veren bir siyaset anlayışını benimsemiştir. Ancak tüm bu hizmetlerine rağmen, 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle görevinden alınıp, demokrasiye yapılan bu darbenin kurbanı olmuştur. Yalan ve iftiraların, sınır tanımayan partizanlıkların kurbanları olmuşlar günümüzde de aynı partizanlıklar ve yalan ve iftiralar fazlasıyla yaşamaktayız. Adnan Menderes, sadece bir siyaset adamı değil, aynı zamanda milletin gönlünde taht kurmuş bir halk önderidir. O’nun idamı, Türkiye’nin demokrasi tarihinde derin bir yara açmış ve milletin vicdanında onarılamaz bir üzüntüye sebep olmuştur. Aradan geçen onlarca yıla rağmen, O’nun mirası ve demokrasi mücadelesi hala canlıdır ve hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır. Bu vesileyle, Fatin Rüştü Zorlu’yu, Hasan Polatkan’ı ve Adnan Menderes’i saygı ve rahmetle anıyor, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve millet iradesine yapılan her türlü müdahaleyi kınıyoruz. O’nun açtığı yolda, demokrasiye ve özgürlüklere olan inancımızı daima sürdüreceğiz. 17 Eylül’ü sadece bir yas günü değil, aynı zamanda demokrasinin kıymetini anladığımız bir farkındalık günü olarak hatırlayacağız. O gün de, bugünde olduğu gibi yargılanan milli hakimiyet, asılan devletti. Bu vesileyle, Fatin Rüştü Zorlu’yu, Hasan Polatkan’ı ve Adnan Menderes’i ve bütün demokrasi şehitlerini saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhlarınız Şad olsun” ifadelerini kullandı.