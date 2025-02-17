Ahlatcı Doğal Gaz, hisse değerini korumak için 600 milyon TL’lik geri alım programını duyurdu.

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş., hisse fiyatlarını desteklemek için geri alım programı başlatma kararı aldı.

Yönetim Kurulu Geri Alım Kararını Oybirliğiyle Aldı

Ahlatcı Doğal Gaz, 14 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında geri alım programını onayladı. Bu karar, şirketin hisse fiyatlarını istikrarlı bir seviyeye getirmeyi ve hissedarları korumayı hedefliyor.

Azami 30 Milyon Adet Pay Geri Alınacak

Şirket, geri alım programı kapsamında azami 30 milyon TL nominal değerli, 30 milyon adet pay almayı planlıyor. Bu payların işlem gördüğü Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da geri alım işlemleri gerçekleştirilecek.

Geri Alım Fonu 600 Milyon TL Olarak Belirlendi

Geri alım işlemleri için ayrılan toplam fon 600 milyon TL olarak açıklandı. Bu fon, tamamen şirketin özkaynaklarından karşılanacak ve şirketin finansal durumuna herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak.

Programın Süresi Altı Ayla Sınırlı

Yönetim Kurulu, geri alım programının süresini maksimum altı ay olarak belirledi. Programın detayları ve gelişmeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden paylaşılacak.

Ahlatcı Doğal Gaz, pay sahiplerini korumak ve hisse değerini desteklemek için kapsamlı bir geri alım programı başlattı.