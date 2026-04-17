CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, eski Göğüs Hastalıkları ve Diş Hastanesi arazisinin özelleştirilmesine karşı Danıştay’a dava açtıklarını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanlığı, Bahabey Caddesi üzerinde bulunan ve uzun yıllar Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak hizmet veren alanın özelleştirilmesine karşı basın açıklaması düzenledi.

Açıklama, söz konusu hastane binası önünde gerçekleştirildi.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, burada yaptığı konuşmada, alanın Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsamına alınmasına tepki göstererek, kararın iptali için Danıştay’a başvurduklarını duyurdu.

Söz konusu alanın yalnızca bir arsa olmadığını vurgulayan Solmaz, geçmişte sağlık hizmeti verilmesi şartıyla yapılan bağışlarla kamuya kazandırıldığını ifade etti. Alanın aynı zamanda şehir merkezinde önemli bir yeşil alan olduğunu belirten Solmaz, özelleştirme kararının kamu yararı açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Hastanenin kapatılmasının ardından bölgedeki ekonomik ve sosyal hareketliliğin azaldığını dile getiren Solmaz, çevredeki esnafın da bu durumdan olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Özelleştirme kararına ilişkin daha önce yapılan “sehven alınmış olabilir” yönündeki açıklamalara da değinen Solmaz, sürecin yakından takip edildiğini ve kararın geri alınmadığını belirtti.

Konunun yalnızca siyasi bir mesele olmadığını ifade eden Solmaz, bunun Çorum halkının ortak meselesi olduğunu vurgulayarak, muhtarların da sürece destek verdiğini söyledi.

CHP İl Başkanlığı olarak hukuki süreci başlattıklarını belirten Solmaz, “Bu mücadele, alanın kamu yararına uygun şekilde değerlendirilmesi sağlanana kadar sürecek” dedi.