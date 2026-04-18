İl Millî Eğitim Müdürlüğü, son günlerde yaşanan gelişmeler ve sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımlara ilişkin kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, bazı hesaplardan okullarda devam eden eğitim öğretimi provoke etmeye, öğrenci ve vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeye yönelik paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Provokatif içeriklere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizdeki okullarımızda meydana gelen elim olaylar neticesinde; ilimizde de bir takım sosyal medya hesaplarından okullarımızda devam eden eğitim öğretimi provoke etmek, insanımızı ve öğrencilerimizi korku ve paniğe sevk etmek üzere paylaşımlar yapılmaktadır.

Söz konusu provokasyonlara, panik ve korkutma amaçlı paylaşımlara itibar edilmemelidir. Bu hesaplar emniyet birimlerimiz tarafından takip edilmekte ve sorumluları hakkında derhal yasal işlem yapılmaktadır.

Çorum ilimiz genelinde tüm okullarımızda güvenlik tedbirleri alınmış olup emniyet güçlerimizin, okul idarelerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin üstün duyarlılığı ile sorunsuz bir şekilde eğitim öğretime devam edilmektedir.

Bu vesile ile bir kez daha elim saldırıları kınıyor, saldırılarda hayatını kaybeden yavrularımıza ve öğretmenimize Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı, yaralı çocuklarımıza acil şifalar diliyoruz.

Lütfen yanıltıcı, korku ve panik yaratmak amaçlı paylaşımlara ve provokasyonlara itibar etmeyelim."