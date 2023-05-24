MUSTAFA BURAK YALÇIN

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) ihale yoluyla satışa çıkardığı Adabank'ın hisselerini 215 milyon lira bedelle satın aldıklarını söyledi.

Adabank'ın satış ihalesine katılan Ahlatcı Holding, 215 milyon liralık teklif vererek, Adabank'ın hisselerini ve bankacılık lisansını almaya hak kazandı.

Süreçle ilgili gelişmeleri önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“19 Nisan 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz bildirimde, şirketimizin %70, şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi'nin %29 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi’nin (AHL Ahlatcı Finansal) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank A.Ş. (Adabank) Hisse Satış ihalesine katılacağı duyurulmuştu.

24 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen söz konusu ihalede, AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. teklif mektubunda yer alan teklifini nihai olarak 215 milyon liraya yükseltmiştir. İhale, AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. nin ihale için vermiş olduğu 215 milyon liralık peşin teklifi ile sona ermiştir.

İhale, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Rekabet Kurumu onayları alındıktan sonra TMSF tarafından sonuçlandırılacak olup, süreçle ilgili gelişmeler paylaşılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.”