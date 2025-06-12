Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 15 Haziran 2025 Pazar günü, İstanbul Üsküdar Meydanı’nda düzenlenecek olan “Özgür Gazze Mitingi" için Filistin sevdalısı herkese çağrıda bulundu.

Şuayb Sarı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği sivil katliamlara tepki göstermek ve uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek amacıyla düzenlenecek olan mitinge, Çorum'dan da geniş bir katılım sağlayacaklarını belirtti.

Mitingin, tüm insanlığın vicdanına seslenen barışçıl bir dayanışma çağrısı olduğunu vurgulayan İl Başkanı Şuayb Sarı, "Saadet Partisi olarak iktidara tepkimizi göstermek, Gazze’nin sesini duyurmak, vanaları kapatmak, Madleen’in hakkını savunmak, Velaları durdurmak için, 15 Haziran Pazar günü, saat 17.00’de Üsküdar Meydanı’nda gerçekleştireceğimiz Özgür Gazze Mitingi'ne tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz.” dedi.

Cumartesi akşamı, Akşemseddin Camii yanından otobüslerle İstanbul'a hareket edeceklerini dile getiren Sarı, miting öncesi ise Eyüp Sultan, Sultanahmet ve Ayasofya camileri ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabri ve Aziz Mahmut Hüdayi hazretlerinin türbesini ziyaret edeceklerini açıkladı.

Şuayb Sarı, etkinliğe katılmak isteyen yurttaşların, Saadet Partisi İl Başkanlığı'na kayıt yaptırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.