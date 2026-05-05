ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı, bu kez uluslararası bir baba arayışına sahne oldu.

BABASINI HİÇ GÖRMEMİŞ

Programa Rusya'dan katılan Doktor Safina, hiç tanımadığı Çorumlu babasını bulmak umuduyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

HAYAT HİKAYESİ ŞAŞIRTTI

Canlı yayında hayat hikayesini paylaşan Safina, aradığı babasının isminin İbrahim Aksu olduğunu ve Çorum'un Osmancık ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğunu belirtti.

Yıllardır içindeki baba hasretini dindirmek ve köklerini öğrenmek isteyen genç doktor, bugüne kadar hiç görmediği babasına kavuşabilmek için izleyicilerden ve Çorumlulardan gelecek müjdeli bir haber beklediğini ifade etti.

ÖZBEKİSTAN'DA ÇIKTI

Program aracılığıyla yapılan bu çağrının ardından, İbrahim Aksu'nun Özbekistan'da Semerkand Havalimanı'nda çalıştığı öğrenildi.

DNA TESTİ ÇIKARSA HER TÜRLÜ KABULÜM

Aksu; "Ben böyle bir birliktelik hatırlamıyorum. DNA testi yapılsın. Testte kızım olduğu ortaya çıkarsa her türlü kabulümdür" dedi