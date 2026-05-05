Çorum'un İskilip Dolması ile meşhur ilçesi İskilip'in iki yöresel lezzeti daha coğrafi işaret tescili aldı.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İskilip’e ait iki yöresel ürünün Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendiğini duyurdu.

Başkan Çizikci paylaşımında, İskilip’in kültürel mirasını, yöresel lezzetlerini ve kadim değerlerini korumaya ve gelecek nesillere taşımaya devam ettiklerini belirtti.

Açıklamada, “İskilip Su Kabağı Yemeği” ve “İskilip Tepsisi”nin tescillenerek resmî olarak memleketin tescilli değerleri arasında yerini aldığı ifade edildi.

Çizikci, bu gelişmenin İskilip’in zengin mutfak kültürünün, emeğinin ve geleneğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, “Memleketimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.