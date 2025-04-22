Mücevher İhracatçıları Birliği Tarafından İhracatın Liderleri ve Tasarım Yarışması ödülleri verildi.

IJS Istanbul Jewelry Show, 18 Nisan 2025 Cuma günü iki önemli ödül törenine ev sahipliği yaptı.

2024 yılında en yüksek ihracat yapan firmalar ödüllerini alırken; 15. Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması'nda finale kalan 10 tasarımın sunulduğu bir defile gerçekleştirildi ardından ilk 3'e giren tasarımlar ödülleriyle buluştu.

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından her yıl düzenlenen ‘İhracatın Liderleri Ödül Töreni’ ve ‘15. Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması Ödül Töreni’ İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. IFM ana fuayede gerçekleştirilen ödül töreninde, önce 2024 yılında en yüksek ihracata imza atan ihracatçı firmalar sahneye çıktı. Daha sonra da Mücevher Tasarım Yarışması’nda dereceye giren ilk 10 tasarım defilede sergilendi.

İHRACATIN LİDERLERİ ÖDÜLLERİNİ KAZANDI

İhracatın Liderleri Ödül Töreninde Bijuteri, Gümüşten Mamul Mücevherat, Pırlantalı Mücevherat ve Altından Mamul Mücevherat kategorilerinde ilk 3’e giren firmalar ödüllerinin sahibi oldular.

Altından Mamul Mücevherat kategorisinde birincilik ödülünü Ahlatcı Kuyumculuk, ikincilik ödülünü Arpaş, üçüncülük ödülünü de Oro İstanbul Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Ayhan Güner’in elinden aldılar.

Bijuteri kategorisinde birincilik ödülünü Osman Kaya, ikincilik ödülünü Yeni Pazarlar E-Ticaret Hizmeti, üçüncülük ödülünü Antik İstanbul Gümüş Hediyelik Eşya temsilcileri, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Ayhan Güner’in elinden aldı.

Gümüşten Mamul Mücevherat kategorisinde birincilik ödülünü İpekyolu Kıymetli Taşlar, ikincilik ödülünü Antik Gümüş İstepan Balık, üçüncülük ödülünü Özcan Gümüş Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Talay’ın elinden aldılar.

Pırlantalı Mücevherat kategorisinde birincilik ödülünü Zen Pırlanta, ikincilik ödülünü Belbak Hediyelik Eşya, üçüncülük ödülünü de Miaden Mücevherat İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık’ın elinden aldılar.

Finale kalan 10 tasarım arasından birincilik ödülünü, Fora Gold sponsorluğunda hayata geçirilen ‘Aşk-ı Lale' adlı tasarımıyla Damla Demirci Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Gürkan Merim’in elinden aldı. Milan Kuyumculuk tarafından hayata geçirilen Zümrüdüanka adlı tasarımıyla Ceren İncedursun ikincilik ödülünü İMMİB Genel Sekreteri Dr. S. Armağan Vurdu’nun elinden alırken; Köşker Gold sponsorluğunda gerçekleştirilen Turna adlı tasarımıyla Sena Nur Çetinkaya da üçüncülük ödülünü Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Şaşmaz’ın elinden aldı. Yarışmanın birincisi 150.000 TL, ikincisi 100.000 TL, üçüncüsü ise 50.000 TL ödül kazandı. Ayrıca, ilk 10’a giren finalistler 5 gram altın ödülünün sahibi oldu.